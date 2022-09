Maartje van de Wetering verlaat hitserie Flikken Rotterdam

Maartje van de Wetering stopt na zes jaar met de politieserie Flikken Rotterdam. De actrice kondigt zaterdag op Instagram aan dat ze vrijdagavond voor het laatst te zien was als rechercheur.

"Ik wil iedereen die in de afgelopen zes seizoenen op welke manier dan ook betrokken was bij de productie van Flikken Rotterdam heel hartelijk danken. Alle crew! Jullie zijn familie! Ik ga jullie zo missen", schrijft Van de Wetering.

De actrice bedankt haar collega's Huub Stapel, Cees Geel, Ortál Vriend en Mark van Eeuwen, omroep AVROTROS en "last but not least" de kijkers. "Dank jullie wel voor jullie medeleven elke week weer. En dank voor alle lieve berichtjes."