Actrice Jane Fonda heeft lymfeklierkanker

Jane Fonda heeft lymfeklierkanker. Dat maakt de Amerikaanse actrice bekend via Instagram.

De 84-jarige actrice zegt de komende zes maanden chemobehandelingen te ondergaan. "Dit is een verschrikkelijke vorm van kanker", schrijft de actrice. Toch is ze ook hoopvol. "80 procent van de mensen overleeft het, dus ik weet dat ik veel geluk heb."

Ook zegt ze te beseffen dat veel Amerikanen niet de zorg kunnen krijgen die zij ontvangt. "Ik realiseer me - en dat is pijnlijk - dat ik bevoorrecht ben", zegt ze over haar goede zorgverzekering en de behandelingen die ze krijgt.