Jeroen Pauw maakt nieuw programma over grenzen van Nederlandse groei

Jeroen Pauw gaat een nieuw programma maken. In Nederland is Vol onderzoekt hij samen met journalist Sander Heijne of Nederland op verschillende vlakken de grenzen van groei heeft bereikt.

Door onze entertainmentredactie

Ook buigt Pauw zich over de vraag of de Nederlandse samenleving niet radicaal anders moet worden vormgegeven. Een andere vraag die de programmamaker wil beantwoorden is hoe de groei zo eerlijk mogelijk verdeeld kan worden.

In de eerste aflevering staat de groei van Schiphol centraal. Schiphol is een van de drie grootste luchthavens van Europa. Op het hoogtepunt in 2019, nog voor corona, vlogen ruim 71 miljoen passagiers via de luchthaven.

Nederland is Vol is vanaf zondag 11 september om 21.20 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.

