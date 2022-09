Gedoe over ontslag en affaire met Styles: onrust op de set van Don't Worry Darling

Nog niemand heeft Don't Worry Darling gezien, maar de film van regisseur Olivia Wilde wordt al weken geplaagd door wilde verhalen. De spanningen op de set zouden hoog zijn opgelopen. Acteur Shia LaBeouf zou van de set zijn gestuurd en de crew zou zich ergeren aan de relatie tussen Wilde en hoofdrolspeler Harry Styles. Wat is er aan de hand?

Door Michiel Vos

Don't Worry Darling is de tweede film van Olivia Wilde, die eerder Booksmart (2019) regisseerde. De hoofdrollen worden vertolkt door popster Harry Styles, Florence Pugh, Chris Pine en Wilde zelf. Don't Worry Darling gaat over een vrouw (Pugh) die in de jaren vijftig met haar echtgenoot Jack (Styles) naar een utopische, experimentele gemeenschap verhuist. Ze komt er langzaam achter dat de gemeenschap niet zo idyllisch is als ze had gehoopt.

Acteur Shia Labeouf was in eerste instantie gecast voor de rol van Jack, maar enkele maanden na de aankondiging verliet hij de set. Wilde vertelt begin 2021 in een interview dat ze de acteur heeft ontslagen, omdat zijn gedrag op de set niet overeenkwam met wat ze van haar acteurs verwacht. Rond dezelfde tijd wordt de acteur beschuldigd van seksueel misbruik door zijn ex-vriendin FKA twigs. In een interview met Variety spreekt Wilde van de "strijdlustige energie" van LaBeouf, die geen match was met de rest van de cast.

LaBeouf ontkent dat er sprake is van een ontslag en zegt dat hij zelf met de film is gestopt. Er zou te weinig tijd zijn om te repeteren met de andere acteurs. Hij deelt een mail met Variety die hij naar Wilde stuurde, waarin hij haar vraagt het verhaal recht te zetten. Hij stuurt ook verschillende berichten en zelfs een video mee naar Variety. Daarin smeekt Wilde hem min of meer niet te stoppen met de film. "Ik ben nog niet klaar om op te geven. Mijn hart is gebroken en ik wil hier samen uitkomen."

In de videoboodschap van Wilde aan LaBeouf wordt de indruk gewekt dat er een conflict tussen de acteur en tegenspeler Pugh heeft plaatsgevonden. "Ik denk dat Miss Flo (verwijzend naar Florence Pugh) hier wel wakker van wordt", zegt Wilde in de video. "Als ze zich er echt toe zet en alles geeft zodat jullie vrede kunnen sluiten, is er dan nog hoop?" Wat er precies speelde tussen Pugh en LaBeouf, wordt niet duidelijk. Wilde heeft ook nog niet gereageerd op LaBeoufs kant van het verhaal over het al dan niet vrijwillige ontslag.

Het lijkt erop dat Pugh ook niet tevreden is met de gang van zaken rond de film. De Midsommar-actrice is alleen aanwezig bij een persmoment tijdens het filmfestival in Venetië en geeft verder geen interviews. De officiële reden is dat ze te druk is met opnames voor Dune 2. Ook promoot ze de film weinig op sociale media en reageert ze niet als Wilde een lofzang over haar werk in de film op Instagram zet. Het wakkert de theorie van fans aan dat er tussen de regisseur en actrice ook iets is voorgevallen.

Ingewijden zeggen dat Pugh niet te spreken was over de relatie die Olivia Wilde tijdens de opnames aanging met Harry Styles. Wilde was toen nog niet gescheiden van acteur Jason Sudeikis en het geknuffel tussen de regisseur en Styles zou voor onderbrekingen op de set hebben gezorgd. De actrice heeft zich hierover zelf in het openbaar niet uitgelaten.

In een interview met Harper's Bazaar liet Pugh zich ontvallen dat ze niet blij is met de focus op de seksscènes met Styles, die ontstond na het uitbrengen van de trailer. "Wij maken geen films om de conversatie vervolgens alleen te laten gaan over de seksscènes en met wie de beroemdste man ter wereld het doet."

"Dat soort gesprekken krijg je nu eenmaal als je de bekendste popster ter aarde vraagt voor een rol, maar dat is niet waar ik het over wil hebben. De film is meer en beter dan dat - en de mensen die de film hebben gemaakt ook."

Wilde benadrukte eerder in Vogue juist het belang van de seksscènes in de film. Ze wil het publiek laten zien hoe weinig het vrouwelijke verlangen en plezier normaal gesproken voorbijkomen in de filmwereld. Maar dus wel in Don't Worry Darling.

De cast van de film komt maandag in Venetië bijeen voor de officiële première en een bijbehorende persconferentie. Het lijkt erop dat Wilde daar niet onder vragen over bijvoorbeeld het vertrek van LaBeouf heen kan. Alle ogen zullen in ieder geval gericht zijn op het onderlinge contact tussen de acteurs en regisseur.

Vanaf 23 september is Don't Worry Darling in Nederland in de bioscoop te zien.

