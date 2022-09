House of the Dragon-maker Miguel Sapochnik stopt met regisseren van de serie

Miguel Sapochnik, een van de makers van House of the Dragon, stopt met het regisseren van de populaire serie. Hij wordt vervangen door Alan Taylor, meldt The Hollywood Reporter donderdag.

Door onze entertainmentredactie

Sapochnik maakte eerder al meerdere afleveringen voor Game of Thrones, waarvan House of the Dragon een prequel is. Voor de spin-off regisseerde hij de première, waarmee hij een nieuw kijkcijferrecord zette. Sapochnik werkte drie jaar lang aan de serie.

De producer vond het naar eigen zeggen moeilijk om de volgende stap te zetten. Sapochnik heeft het over "persoonlijke en professionele redenen" die hem tot "de juiste keuze" brachten. Waarom hij precies met de serie stopt, legt hij niet uit.

Ryan Condal, die de serie samen met Sapochnik maakte, zal doorgaan als showrunner. Hij blijft samenwerken met schrijver George R.R. Martin. Zij maakten samen ook het eerste seizoen.

De Emmy-winnende Alan Taylor vervangt Sapochnik. Hij gaat meerdere afleveringen regisseren. Taylor werkte eerder ook al voor Game of Thrones. "De serie is bij hem in de juiste handen", zegt Sapochnik.

HBO laat weten dat ze Sapochnik graag hadden gehouden. Ze gaan met Sapochnik overleggen over mogelijke nieuwe projecten.

