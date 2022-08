Ben Kingsley speelt Slattery in nieuwe Marvel-serie Wonder Man

Ben Kingsley speelt in de nieuwe Disney+-serie Wonder Man opnieuw het personage van Trevor Slattery, meldt vakblad Variety . Kingsley maakte in 2013 met dit personage zijn Marvel-debuut in Iron Man 3.

Door onze entertainmentredactie

Wonder Man gaat over Simon Williams, de zoon van een rijke zakenman wiens bedrijf het verliest van dat van Tony Stark (beter bekend als Marvel-superheld Iron Man). Acteur en stuntman Williams sluit een deal met de schurk Baron Zemo en Williams krijgt superkrachten.

Kingsley speelt dus Slattery, een mislukte acteur die uiteindelijk de slechterik in het verhaal wordt. Het is nog niet bekend hoe Kingsley zijn rol gaat invullen en hoe vaak hij te zien is in de nieuwe serie.

De Britse acteur werkt samen met Destin Daniel Cretton, die de film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021) regisseerde. Kingsley speelde ook in deze film. Cretton is medebedenker en uitvoerend producent van de serie.

