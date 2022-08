Rachel Williams klaagt Netflix aan voor laster vanwege Inventing Anna-personage

Rachel Williams, die in de Netflix-serie Inventing Anna door Katie Lowes wordt gespeeld, heeft de streamingdienst aangeklaagd wegens laster. Volgens Williams schetst Netflix opzettelijk een negatief beeld van haar om de kijkcijfers op te krikken. Dat meldt The Hollywood Reporter dinsdag.

Door onze entertainmentredactie

Inventing Anna gaat over de bekende oplichtster Anna Sorokin, beter bekend als Anna Delvey. Sorokin dringt met leugens door tot de hogere klasse van New York. Zo licht ze banken voor miljoenen op.

In de serie wordt Williams neergezet als een verrader die misbruik maakt van Sorokin. Volgens Williams heeft Netflix het personage gedramatiseerd om een beter verhaal te kunnen vertellen.

Het personage neemt graag de cadeautjes van Sorokin aan, maar geeft haar aan bij de autoriteiten als ze erachter komt dat Sorokin liegt. In de serie wordt Williams er bijvoorbeeld toe gedwongen toe te geven dat Sorokin alles betaalde. Maar volgens Williams deelden zij in het echt weleens de rekening.

Ook zou ze Sorokin niet hebben achtergelaten in Marokko nadat haar creditcard was geweigerd, zoals in de serie gebeurt. Sorokin zou in het echt geweten hebben dat Williams naar Frankrijk moest voor haar werk.

'Dit verhaal is volledig waargebeurd, behalve de delen die verzonnen zijn'

De aanklacht die in de rechtbank in de staat Delaware is ingediend, luidt: "Netflix heeft er opzettelijk voor gekozen om Williams te dramatiseren. In de serie doet of zegt ze dingen om gierig, snobistisch, ontrouw, oneerlijk, laf, manipulatief en opportunistisch over te komen."

Volgens Williams' advocaat Alexander Rufus-Isaacs is Netflix zich er bewust van dat in de serie het verkeerde verhaal wordt verteld. De streamingdienst zou dit hebben gedaan om een slechterik aan de serie toe te voegen. De kijkers krijgen een verwarrende disclaimer voorgeschoteld: "Dit verhaal is volledig waargebeurd, behalve dan de delen die verzonnen zijn."

Wanneer de zaak voor de rechter komt, is nog niet duidelijk.

