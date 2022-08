Johnny Depp weer op de bühne: is het tij gekeerd voor de acteur?

Johnny Depp (59) werkt hard aan zijn rentree. Dat was nodig ook, want de langdurige rechtszaak met ex Amber Heard zorgde voor een storm negatieve media-aandacht en afgezegde filmrollen. Zondagavond verscheen Depp weer in de openbaarheid tijdens de MTV Music Video Awards (VMA's).

Door Danja Koeleman

"Ik wil jullie laten weten dat ik te boeken ben voor verjaardagen, bar mitswa's, bat mitswa's, bruiloften, wakes, wat dan ook", grapte Depp zondagavond tijdens de VMA's. Het gezicht van de acteur was geprojecteerd in het ruimtepak van de mascotte van de MTV-prijzen. Meerdere keren maakte Depp op deze manier zijn opwachting tijdens het prijzengala.

Na het winnen van de smaadzaak van zijn ex Amber Heard poetst Depp zijn imago langzaam weer wat op. De vechtscheiding en de slepende rechtszaak, waarbij zowel Depp als Heard enorme sneren naar elkaar uitdeelden, zorgden bij beide acteurs voor een grote smet op hun carrière en aanzien. Depp werd zelfs gehaald uit de populaire Fantastic Beasts-franchise. Zijn filmagenda bleef verder ook angstvallig leeg.

Johnny krijgt het druk

De zaak is nu afgerond (al is een hoger beroep nog niet uitgesloten) en Depp is alweer druk bezig met het maken van zijn rentree. Zijn optreden bij de VMA's was ludiek bedoeld. Toch lijkt de acteur hiermee wel publiekelijk aan te kondigen dat hij zin heeft weer aan het werk te gaan.

Een roep die misschien overbodig is, want Depps agenda is aardig aan het vollopen. Twee weken geleden werd de film Modigliani aangekondigd, de eerste regieklus van Depp in 25 jaar. De film, gebaseerd op het toneelstuk van Dennis McIntyre, gaat over het leven van de schilder en beeldhouwer Modigliani in Parijs in 1916. De opnames beginnen volgend voorjaar in Europa.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Maar nog weinig werk in Amerika

Depp gaat ook zelf weer voor de camera verschijnen. Hij is nu in Frankrijk bezig met de opnames van Jeanne du Barry, waarin hij koning Lodewijk XV speelt. Het verhaal van de film volgt het leven van Jeanne, die de minnares van de koning werd en daarmee zorgde voor een groot schandaal aan het hof.

Beide films worden gemaakt in Europa. In Amerika staan filmmakers nog niet te springen om met Depp aan het werk te gaan. Regisseur Jerry Bruckheimer liet kort geleden weten dat er een zesde Pirates of the Caribbean-deel aankomt. Maar de kans dat Depp daarin te zien is, lijkt klein.

De acteur vertelde zelf al dat hij dat niet ziet zitten, misschien ook uit zelfbescherming. Disney, de producent van de populaire filmreeks, gaat waarschijnlijk op korte termijn niet in zee met een acteur die onlangs publiekelijk strijd voerde met zijn ex.

Kunst, muziek en TikTok

Om een lege agenda zit Depp in elk geval niet verlegen. Naast zijn twee filmprojecten is de Amerikaan ook druk bezig met muziek. Samen met gitarist Jeff Beck maakt hij een album waarmee het duo op tournee gaat in Amerika.

Op sociale media laat Depp ook regelmatig van zijn horen. Zo plaatste hij een filmpje van zijn VMA-optreden op Instagram en ook op TikTok is hij sinds kort actief.

Ook trekt Depp zich regelmatig terug in zijn atelier om te schilderen. Hij is al lange tijd actief als kunstenaar en maakt vooral portretten van bekende collega's als Keith Richards en Elizabeth Taylor. Onlangs werden een paar werken binnen een paar uur verkocht voor 3,5 miljoen euro.



Het gaat dus weer de goede kant op met Johnny Depp. Iets wat hij zelf al voorspelde. Vlak nadat hij hoorde dat de rechter hem in het gelijk stelde in de zaak tegen Heard zei hij: "De jury heeft me mijn leven teruggeven. Het beste gedeelte komt er nog aan."

Aanbevolen artikelen