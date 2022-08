House of the Dragon krijgt tweede seizoen

De geruchten rondom een vervolg op het eerste seizoen van House of the Dragon zijn vrijdag bevestigd. HBO brengt een tweede seizoen uit van de populaire prequel op Game of Thrones.

Door onze entertainmentredactie

House of the Dragon bereikte zondag een kijkcijferrecord tijdens de première. De eerste aflevering is in de VS door meer dan 20 miljoen mensen gezien, waarvan 10 miljoen kijkers diezelfde nacht nog naar de show keken. De kijkcijfers komen overeen met de première van seizoen zes van Game of Thrones.

House of the Dragon is gebaseerd op het boek Fire & Blood van George R.R. Martin. De reeks gaat over de familie Targaryen en speelt zich driehonderd jaar vóór het verhaal van Game of Thrones af. Onder anderen Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith en Emma D'Arcy hebben een rol.

