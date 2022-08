Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen afgelopen week

Elke week breidt Netflix het aanbod verder uit met nieuwe series en films. Met deze week: het bloedstollende laatste seizoen van The Walking Dead, de hartverscheurende miniserie Lost Ollie en de drama-realityshow Selling The OC.

Series

The Walking Dead (seizoen 11)

Daryl (Norman Reedus) laat zich in dit slotseizoen nog één keer gelden en doet zijn best om niemand achter te laten. Fans van The Walking Dead zullen inmiddels wel weten dat die klus onmogelijk is. Het elfde seizoen van The Walking Dead bestaat uit 24 afleveringen, waarvan er nu zestien op Netflix staan. De laatste acht afleveringen moeten komend najaar verschijnen.

Selling The OC (seizoen 1)

In deze spin-off van de realityserie Selling Sunset openen de Oppenheim-broers met hun Oppenheim Group een nieuw kantoor in Orange County. Daar gaan alle makelaars de hete strijd aan om de beste verkoper te worden. Drama, vriendschap, haat: alles wordt meeverhuisd naar het nieuwe kantoor.

Films

Me Time (2022)

Sonny (Kevin Hart) en Huck (Mark Wahlberg) zijn twee oude schoolvrienden die elkaar na een heel lange tijd weer ontmoeten. Sonny is bang dat zijn oude vriend iets te kinderachtig is voor hem. Dat blijkt te kloppen.

That's Amor (2022)

In deze Netflix Original verliest Sofia (Riley Dandy) haar relatie én baan op dezelfde dag. Tijd voor een frisse start. Ze vindt een leuke, Spaanse chef (Isaac Gonzalez) die ze wel ziet zitten.

Running with the Devil: The Wild World of John McAfee (2022)

Deze documentaire gaat over het gevaarlijke leven en de dood van softwaremaker John McAfee, de man achter McAfee Antivirus. Door middel van interviews met John wordt beetje bij beetje onthuld waarom hij constant gevaar liep en hij op de vlucht sloeg.

Deze films en series verschenen deze week op Netflix

20 augustus

Fullmetal Alchemist: The Revenge of Scar (2022)

Adult Under Construction (2017)

African Nostalgia (2016)

Amor tóxico (2015)

Buenas noches, dijo la Señorita Pájaro (2012)

CALL TV (2017)

Carne apaleada (1978)

Confessions Of An Alien Abductee (2013)

Angrarna (2010)

22 augustus

This Is Hell (2016)

Midsummer Madness (2007)

Leaders of WWII: The Early Years (2018)

23 augustus

Mirage (2004)

My Stolen Revolution (2013)

Untold: The Rise and Fall of AND1 (2022)

Chad and JT Go Deep (seizoen 1)

24 augustus

Mo (seizoen 1)

Onder Vuur (seizoen 1)

Queer Eye: Brasil (seizoen 1)

25 augustus

Angry Birds: Summer Madness (seizoen 3)

El cas Cassez-Vallarta: Una novela criminal (seizoen 1)

History 101 (seizoen 2)

Rilakkuma's avontuur in het pretpark (seizoen 1)

The Figo Affair: The Transfer that Changed Football (2022)

26 augustus

Sam & Cat (seizoen 1)

Blacklight (2022)

Loving Adults (2022)

Seoul Vibe (2022)

Delhi Crime (seizoen 2)

Drive Hard: The Maloof Way (seizoen 1)

Ludik (seizoen 1)

Partner Track (seizoen 1)

