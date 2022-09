The Rings of Power is duurste serie ooit: waar gaat dat geld naartoe?

Voor de uitzendrechten van The Lord of the Rings: The Rings of Power werd 250 miljoen dollar betaald en voor het eerste seizoen kwam daar nog eens 465 miljoen dollar bovenop. De serie, die vanaf vandaag op Prime Video is te zien, is met afstand de duurste ooit. Waar gaat al dat geld aan op?

Door Fabian Melchers

Eén aflevering van een grote serie kost vaak al een flinke duit. Zo gaat het bij The Crown om 13 miljoen dollar (13 miljoen euro) en zitten Game of Thrones en The Mandalorian op 15 miljoen dollar. Disney-series als WandaVision en Hawkeye kosten naar verluidt zelfs 25 miljoen dollar per aflevering. Maar The Rings of Power lijkt daar dus ruim overheen te gaan. Met de acht afleveringen van het eerste seizoen zit je op een ruime 58 miljoen dollar per stuk.

Dat bedrag moeten we wel nuanceren. De decors, kostuums en rekwisieten die nu zijn gemaakt, kunnen ook in latere seizoenen nog worden gebruikt. In totaal staan er vijf seizoenen op de planning. De kosten van de nieuwere seizoenen kunnen dus lager uitvallen dan deze eerste monsterinvestering.

Dat we naar een peperdure serie kijken, is vanaf de eerste aflevering duidelijk. Terwijl verschillende verhaallijnen worden opgestart, trekt er een scala aan gedetailleerde decors en epische gevechten voorbij.

Bekijk de eerste beelden van de Lord of the Rings-serie

'Geen steen of bordje is echt'

Filmproducent Alain de Levita (De slag om de Schelde, Bankier van het verzet) vertelt dat er veel geld gaat zitten in zo'n fantasiewereld. "Alles wat je in beeld ziet, moet van tevoren worden gemaakt", zegt hij. "Geen steen of bordje is echt. Bergen en steden op de achtergrond worden vaak met de computer gemaakt, maar de voorgrond bestaat uit echte sets. Dat is allebei ontzettend duur. Bij De slag om de Schelde was zoiets beperkt tot een paar scènes. Hier zie je dat hele nieuwe werelden zijn gecreëerd, op een schaal die ik zelden of nooit heb gezien voor een serie."

Producent Klaas de Jong werkte aan onder meer Michiel de Ruyter, een film met veel echte decors, maar ook met oude schepen die uit de computer kwamen. "Daar zat zo'n 1,5 miljoen euro aan CGI (digitale animatie, red.) in", zegt hij. "Voor internationale begrippen was dat nog relatief eenvoudig, voor Nederland heel uitgebreid. Zo'n proces tikt behoorlijk aan. Voor elke persoon die aan de CGI werkt, ben je per dag zomaar 1.000 euro kwijt."

De aankleding van The Rings of Power is ongelooflijk gedetailleerd.

'Godsonmogelijk in Nederland'

Rob Hillenbrink, die onder meer maskers voor de horrorfilm Sint heeft gemaakt, bekijkt een aantal foto's van orks in The Rings of Power. "Dit is het geijkte werk uit Hollywood", reageert hij. "Lekker gedetailleerd en godsonmogelijk in Nederland. Op zo'n productie als deze komen mensen uit de hele wereld af. Die reizen van de ene werkplaats naar de andere. In het buitenland heb je voor elke discipline specialisten."

Een orkmasker bestaat sowieso al uit meerdere onderdelen. Wangen, neuzen en voorhoofden zijn losse onderdelen, zodat het gezicht mooi natuurlijk beweegt. "Eerst worden die onderdelen geboetseerd", vertelt Hillenbrink. "Daarna gaan ze naar de mallenafdeling. Vervolgens komen ze terecht bij de mensen die de siliconen mengen. Dan worden de haartjes er weer door andere mensen ingeprikt. En dan is er nog een team van experts om het masker te kleuren. Hier in Nederland doen we dat hele proces zelf, met drie of vier mensen. We werken hier ook veel te hard eigenlijk", lacht hij.

Een heel team werkt aan een orkmasker.

'Het kan altijd weer mooier en beter'

The Rings of Power legt de lat hoog qua productiebudget. Hoeveel meer kan het worden? Zie je überhaupt wel een verschil tussen een productie van 300 miljoen dollar en een van 400 miljoen? "Er is nooit genoeg geld", meent Hillenbrink. "Het kan altijd weer mooier en beter. En hoe meer tijd je ergens aan wil besteden, hoe duurder het wordt. Maar de afzetmarkt voor dit soort series is ook ontzettend groot."

Toch plaatst De Jong daar vraagtekens bij. "Als je een film in de bioscoop uitbrengt, kun je wereldwijd een enorm publiek trekken", zegt hij. "Maar nu moet iedereen eerst toegang hebben tot jouw kanaal voor datzelfde bereik. Je kunt je afvragen hoe houdbaar dat is. Disney heeft nog een fantastische catalogus om uit te putten, maar diensten als Prime en Netflix moeten flink investeren om mee te blijven draaien."

'Deze serie is bedoeld om mee uit te pakken'

Het is lastig te zien of een serie goed aanslaat, aangezien streamingdiensten zelf kiezen welke cijfers ze naar buiten brengen. "We weten niet zo gek veel van die terugverdienmodellen", vertelt De Levita. "Maar het principe is heel simpel: die streamers moeten high profile producten blijven maken om interessant te blijven. The Rings of Power zal miljoenen nieuwe abonnees trekken. Zij betalen allemaal een paar euro per maand, dus dat levert veel geld op. Maar op een gegeven moment hebben ze alles weer gezien. Dus moet er weer iets bij komen."

"Maar dat kan ook makkelijk", zegt De Levita. "Het gaat om zulke grote aantallen abonnees, dat je ook heel veel geld voor content hebt. Je kunt dan drie mooie series of de duurste serie ooit maken. Met dat laatste ben je ongekend spraakmakend. Op die manier is het dus ook een zakelijke strategie. Deze serie is echt bedoeld om mee uit te pakken."

