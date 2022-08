As van Star Trek-actrice Nichelle Nichols gaat de ruimte in

Een deel van de as van Star Trek-actrice Nichelle Nichols gaat de ruimte in. De actrice, die beroemd werd door haar rol als luitenant Uhura in de Star Trek-franchise, overleed afgelopen juli op 89-jarige leeftijd.

Door onze nieuwsredactie

Volgens entertainmentwebsite TMZ zal de as worden toegevoegd aan de lading van een Vulcan-raket die later dit jaar wordt gelanceerd. Op de raket gaan ook de overblijfselen van Star Trek-bedenker Gene Roddenberry, zijn vrouw en James Doohan (Scotty) mee.

Nichols rol als Nyota Uhura in Star Trek in de jaren zestig was in meerdere opzichten baanbrekend. Ze speelde een zwarte vrouw in een belangrijke positie, wat toen niet vaak gebeurde op de Amerikaanse televisie. Daarnaast staat haar kus met collega William Shatner bekend als de eerste tussen een zwart en een wit persoon op de Amerikaanse televisie.

