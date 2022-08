The Umbrella Academy krijgt vierde en laatste seizoen op Netflix

Bekende castleden zoals Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman en Robert Sheehan zullen ook in het vierde seizoen weer te zien zijn. Onduidelijk is nog wanneer de laatste afleveringen moeten verschijnen. Het derde seizoen staat sinds 22 juni op Netflix.

Showrunner Steve Blackman zegt dat er een passend einde gaat komen aan de reeks, die vijf jaar geleden begon. "Maar voordat we bij dat slot komen, hebben we nog een geweldig verhaal liggen voor seizoen vier. Fans zullen tot de laatste minuten op het puntje van hun stoel zitten."

The Umbrella Academy is gebaseerd op de gelijknamige stripreeks van Gerard Way en Gabriel Bá. De serie gaat over een groep mensen met bovennatuurlijke krachten die samen een familie vormen, met een excentrieke miljardair als pleegvader.