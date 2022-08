Release van Aquaman-vervolg met een jaar uitgesteld

Het vervolg op bioscoophit Aquaman verschijnt een jaar later dan gepland. Studio Warner Bros. heeft de releasedatum nu op 25 december 2023 gezet, meldt The Hollywood Reporter woensdag.

De verschuiving van Aquaman and the Lost Kingdom wordt niet toegelicht. De film is in ieder geval niet de enige van Warner Bros. die een nieuwe datum krijgt. Zo is het vervolg op Shazam! verplaatst naar 17 maart 2023, de oorspronkelijke releasedatum van Aquaman 2.