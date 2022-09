Halina Reijn breekt door in Hollywood en mag nog 'gekker en grootser' denken

Veel mensen dromen van een carrière in Hollywood, maar het is maar voor weinigen weggelegd. Halina Reijn heeft die stap durven maken. Met Bodies Bodies Bodies breekt ze een lans voor Nederlandse filmmakers in de Verenigde Staten. Dat is typerend voor Reijn, die uitdagingen niet uit de weg gaat: ondanks dat ze al een gevierd actrice is, wilde ze zich tóch ook bewijzen als regisseur.

Door Esther Villerius

De satirische horrorfilm Bodies Bodies Bodies is het Engelstalige debuut van Reijn, met een klassiek plot. Een groep mensen schuilt in een landhuis voor de storm. Er is geen bereik en de elektriciteit valt uit. Frustraties bouwen zich op, geheimen komen aan het licht en iedereen lijkt wel een reden te hebben om een ander te vermoorden. Met een cast die bestaat uit jonge acteurs als Amandla Stenberg (The Hunger Games) en Pete Davidson, de ex van Kim Kardashian, neemt Reijn de jongeren- en de cancelcultuur flink op de hak.

Reijn kreeg het script aangereikt toen het verhaal al zo goed als rond was. De regisseur was niet onder de indruk. "Het was een typisch Amerikaanse slasher (bloederige horrorfilm, red.). Maar studio A24 produceert al mijn lievelingsfilms, zoals Hereditary en Midsummer. Dus ik zei: als ik doe, dan wil ik het op mijn manier doen en er een Lord of the Flies meets Mean Girls van maken. Ik wilde het hebben over groepsgedrag."

Niet het monster onder het bed, maar het monster dat in onszelf schuilt moest centraal staan. De studio vond het een geweldig plan. Het script werd helemaal herschreven en Reijn vertrok voor de opnames naar New York. Haar aankomst in 'The Big Apple' was ontluisterend. "Het was grauw, grimmig, er waren veel ratten en kakkerlakken. Bepaald niet de American dream." De regisseur was eenzaam en wilde alleen maar terug naar Nederland. Maar toen de film vorm kreeg, veranderde er iets. Reijn had nu een missie: de film haar eigen maken, zonder concessies.

De jongeren raken tijdens hun verblijf in de villa al snel in de problemen.

Hollywood staat open voor 'Halina Reijn-stempel'

Reijn is zelf niet te zien in Bodies Bodies Bodies. Wel is haar stem even te horen. Fluisterend hoor je haar zeggen in de film: "Wat zei je tegen mij? Je snapt er helemaal niks van." En dat is niet de enige manier waarop Reijn haar stempel op de film drukte.

De menselijke oppervlakkigheid werd dik aangezet, bijvoorbeeld door scènes waarin de groep een dansvideo voor TikTok opneemt. En wanneer vals bescheiden wordt gedaan over een zelfgeproduceerde podcast, waarvan het succes wordt overdreven.

De jongeren lijken perfect: ze zijn knap, rijk, hoogopgeleid. Maar ook zij vertonen gebreken. "Hoeveel is ervoor nodig om deze succesvolle mensen te veranderen in complete killers?", vraagt Reijn zich hardop af. De regisseur onderzoekt dat vraagstuk in meer van haar werk, zoals Instinct (2019) en Red Light (2021), maar ook in haar eigen leven. "Waardoor word ik voortgedreven? Ben ik nou verlicht en slim en weet ik alles? Of ben ik gewoon een dier en word ik voortgedreven door mijn primaire instincten?"

Bodies Bodies Bodies is al een hit in de VS. Hollywood blijkt best open te staan voor nieuwkomers van buitenaf. "Als ze kwaliteit in je zien, openen ze hun armen." En in Reijn zagen ze dat. "Ik werd enorm aangemoedigd om in mijn kracht te staan, nog gekker en grootser te denken."

De regisseur voelt zich nu toch best thuis in het land van de Oscars. En de Amerikanen zijn op hun beurt weer heel blij met haar. "Dat had ik totaal niet zien aankomen", zegt Reijn met een nerveus lachje. "Maar de première in Nederland vind ik nog spannender! Dit is toch m'n geboortegrond. Dat is natuurlijk het meest waardevolle."

Bodies Bodies Bodies is vanaf 8 september in de Nederlandse bioscopen te zien.

Pete Davidson speelt in Bodies Bodies Bodies een rijkeluisjongen.

