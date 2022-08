John Boyega blij dat Disney zich nu wel verzet tegen racisme Star Wars-fans

Het doet John Boyega deugd om te zien dat Disney niet langer zwijgt als zwarte acteurs die in Star Wars spelen racistisch worden bejegend door fans van de reeks. De acteur, die Finn speelde in de recentste Star Wars-trilogie, vertelde in gesprek met radiozender SiriusXM dat hij zich niet langer "de olifant in de kamer" voelt.

Door onze entertainmentredactie

Toen Boyega werd aangekondigd als een van de acteurs in Star Wars: The Force Awakens (2015), ontving hij online tal van racistische reacties. Fans van de reeks waren van mening dat een zogeheten stormtrooper niet zwart hoort te zijn. Er werd zelfs een campagne gestart om de film te boycotten.

Actrice Moses Ingram maakte hetzelfde mee toen haar rol in de Star Wars-serie Obi-Wan Kenobi (2022) werd aangekondigd. Waar Disney zich in 2015 nog niet over die situatie uitliet, was dat eerder dit jaar wél het geval.

"Dat Moses Ingram beschermd wordt, geeft mij het gevoel dat ik ook beschermd word", vertelt Boyega. "Ik voel me niet meer de olifant in de kamer. Toen ik begon bij Star Wars was het niet echt een gesprek dat je kon beginnen. Ze besloten het toen vooral dood te zwijgen."

Boyega haalt Ewan McGregor aan. Ingrams tegenspeler in de serie sprak zich uit tegen racistische uitlatingen van fans. "Het maakt mijn tijd waarin ik geen steun kreeg goed, nu ik zie dat McGregor Ingram wel steunt."

'Mooi dat filmstudio's voor zwarte werknemers opkomen'

De acteur benadrukt dat hij niet verbitterd is doordat de collega die na hem kwam wel op steun kan rekenen. "Het is mooi om te zien dat anderen nu wel worden geaccepteerd en dat de filmstudio's beseffen dat het geen gesprek is dat vermeden moet worden. Ze realiseren zich dat ze moeten opkomen voor hun zwarte werknemers en dat is fantastisch."

Boyega sprak al eerder over zijn ervaringen met racisme rond Star Wars. In een interview met GQ uit 2020 uitte hij zijn onvrede nadat zijn rol in de twee films die volgden op The Force Awakens kleiner was gemaakt "Wat ik tegen Disney zou willen zeggen is: maak je zwarte personage niet belangrijker in de marketing dan in de films zelf om hem vervolgens weer aan de kant te schuiven", zei hij hier destijds over.

