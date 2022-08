Recensieoverzicht House of the Dragon: 'Stapt niet uit schaduw Game of Thrones'

De langverwachte Game of Thrones-prequel House of the Dragon verscheen zondag op HBO Max en is direct door bijna tien miljoen mensen bekeken. Fans wisten na het teleurstellende laatste seizoen van Game of Thrones niet zo goed wat ze konden verwachten van de serie. De recensenten zijn kritisch, maar overwegend positief.

Door onze entertainmentredactie

de Volkskrant - drie sterren

"House of the Dragon, de langverwachte opvolger in de vorm van een prequel over huis Targaryen, een kleine tweehonderd jaar voor de gebeurtenissen in de oerserie, speelt de bingokaart heel snel vol. Draken! Vuur! De IJzeren Troon! Incest! Moord en verraad in alle varianten! Check en dubbelcheck, inclusief de kwaliteitscontrole van HBO. En toch zit House of the Dragon, waarvan critici zes van de tien afleveringen te zien hebben gekregen, niet meteen als gegoten."

"Game of Thrones, dat het in het slotseizoen niet voor elkaar kreeg alle verhaallijnen bij elkaar te brengen, was op zijn best (zoals in seizoen 6) een spectaculair opwindende serie. House of the Dragon slaagt er nog niet helemaal in om uit de schaduw te stappen."

Het Parool - geeft geen sterren

"Game of Thrones had er een handje van ambitieuze vrouwen af te straffen; zo moest Cersei Lannister als boetedoening naakt een walk of shame door de straten van King's Landing lopen terwijl ze werd bespuugd en uitgescholden. Dat zal in het MeToo-tijdperk niet meer zo snel gebeuren.

"Maar de fans hoeven niet te vrezen dat House of the Dragon al te braaf uitpakt. Met al in de eerste aflevering - spoileralert! - een bloederige keizersnee, een afgehakte penis en een gewelddadig toernooi moeten de makers de meest bloeddorstige fans gerust kunnen stellen."

The Guardian - vier sterren

"House of the Dragon lijkt het spel van politiek zevendimensionaal schaken te worden dat zijn voorganger was. Bedacht om diehard fantasyfans volledig te belonen, zonder de massa te vervreemden die voor de hoge kijkcijfers zorgt. Kortom, alles is zoals het in de hoogtijdagen van Game of Thrones was. Leuk, voortstuwend, het ziet er geweldig uit en het klinkt redelijk. En dat is - na de bizar slechte finale van een verder succesvolle serie - een verademing."

BBC - vier sterren

"House of the Dragon is anders dan Game of Thrones, al is het opmerkelijk hoeveel de prequel er in eerste instantie uitziet als een natuurlijk vervolg op de show. Toch is dit vanaf het begin een donkerdere en verfijndere serie. Het mist de toegankelijkheid van het vroegere Game of Thrones."

New York Post - geeft geen sterren

"House of the Dragon is een pulpachtige, politieke fantasy die ervoor zorgt dat je wil blijven kijken. Dingen die de serie heeft geleerd van Game of Thrones: de seksscènes zijn smaakvoller gefilmd en zowel mannen als vrouwen geven zich zichtbaar bloot. En die vrouwen lijken het meestal ook naar hun zin te hebben."

Aanbevolen artikelen