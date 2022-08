Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen afgelopen week

Elke week breidt Netflix het aanbod verder uit met nieuwe series en films. Met deze week: het derde deel van de 365 Days-trilogie, het eerste seizoen van de Spaanse serie Alma en het laatste seizoen van Brooklyn Nine-Nine.

Door Superguide

Series

Echoes (seizoen 1)

In Echoes delen tweelingzussen Gina en Leni (beiden gespeeld door Michelle Monaghan) een duister geheim: ze wisselen regelmatig van leven. Wanneer Leni spoorloos verdwijnt, gaat Gina naar haar op zoek. Tijdens de zoektocht doet ze een paar schokkende ontdekkingen.

Alma (seizoen 1)

In deze Spaanse thrillerserie wordt Alma (Mireia Oriol) in het ziekenhuis met geheugenverlies wakker. Ze herinnert zich niets meer van het busongeluk waarbij haar klasgenoten om het leven kwamen. Na nachtmerries begint de scholiere langzaam te ontdekken wat er werkelijk gebeurd is.

Brooklyn Nine-Nine (seizoen 8)

De fans van Brooklyn Nine-Nine moesten lang wachten op dit achtste en tevens laatste seizoen. De rechercheurs krijgen dit keer te maken met een gevangenisuitbraak, een seriemoordenaar en het einde van het team. Aartsvijand Frank O'Sullivan (John C. McGinley) probeert de boel te saboteren.

Films

The Next 365 Days (2022)

Aan het einde van 365 Days: This Day werd Laura (Anna-Maria Sieklucka) neergeschoten, maar uit dit derde en laatste deel blijkt dat zij de moordaanslag heeft overleefd. Door de schietpartij komt de relatie tussen haar en Massimo (Michele Morrone) onder druk te staan. Wanneer de verleidelijke Nacho (Simone Susinna) weer in haar leven komt, begint Laura zich af te vragen welke man de juiste voor haar is.

Look Both Ways (2022)

Natalie (Lili Reinhart) raakt zwanger van een goede vriend. De twee moeten hun best doen samen een kind op te voeden. Maar wat zou er gebeurd zijn als ze niet zwanger was geraakt? In Look Both Ways is ook te zien hoe Natalies leven zou zijn geweest zonder baby.

Split (2016)

De jonge Casey (Anya Taylor-Joy) wordt samen met haar vriendinnen ontvoerd door Kevin (James McAvoy). Hun ontvoerder is een man met meerdere persoonlijkheden. Tijdens de ontvoering ontdekt Casey dat sommige versies van Kevin niet helemaal kwaadaardig zijn. Ze zal een van die persoonlijkheden ervan moeten overtuigen om haar vrij te laten.

Deze films en series verschenen deze week ook op Netflix:

13 augustus

Ramoncín. Una vida en el filo (2017)

Sailor Stories (2017)

Shevernatze: Una epopeya marcha atrás (2007)

The Riddle of the Leaning Tower (2005)

The Shop at Sly Corner (1947)

14 augustus

F3: Fun and Frustration (2022)

15 augustus

Arthur Christmas (2011)

Catch and Release (2006)

Fyra Fruar och En Man (2007)

Chesaspeake Shores (seizoen 6)

Deepa en Anoop (seizoen 1)

16 augustus

The Jackal (1997)

The Purge (2013)

A Million Ways to Die In The West (2014)

Back to the Future 3 (1990)

The Mummy Returns (2001)

Jaws (1975)

The Mummy (1999)

The Great Wall (2016)

The Mummy (2017)

Atomic Blonde (2017)

The Scorpion King 2: Rise of a Warrior (2008)

Untold: The Girlfriend Who Didn't Exist (2022)

The Lost Capital of Atlantis (1979)

17 augustus

Donde Hubo Fuego (seizoen 1)

18 augustus

Inside the Mind of a Cat (2022)

He-Man and the Masters of the Universe (seizoen 3)

Tekken: Bloodline (seizoen 1)

19 augustus

Kleo (seizoen 1)

The Cuphead Show! (seizoen 2)

The Assistant (2022)

