Regisseur Twilight heeft spijt van weigeren rolletje voor Taylor Swift

Taylor Swift wilde in 2009 maar wat graag een kleine rol spelen in de film The Twilight Saga: New Moon, maar daar stak regisseur Chris Weitz een stokje voor. In de podcast The Twilight Effect vertelt hij daar nu spijt van te hebben.

Door onze entertainmentredactie

Weitz regisseerde het tweede deel van de Twilight-filmreeks, gebaseerd op de boeken van Stephenie Meyer. De regisseur vertelt dat Swift destijds een "gigantische" fan van de Twilight-serie was en graag in de film wilde meespelen. Welke rol ze kreeg, maakte haar niet uit. Al was het maar "iemand in het café of het restaurant. Ze wilde gewoon heel graag in deze film meespelen", herinnert Weitz zich.

De regisseur en de zangeres hadden op dat moment dezelfde agent, die met een voorstel kwam. Weitz sloeg het aanbod af. Hij vond dat Swift, die toen net haar succesvolle tweede album Fearless had uitgebracht, op dat moment een te grote ster was. Ze zou volgens hem "meteen de aandacht wegnemen van alle andere acteurs en het verhaal" als ze in beeld zou komen.

"Niemand gaat dan meer iets onthouden. Ik geef mezelf daar nu een trap voor, want ik had dan met Taylor Swift kunnen chillen. Maar soms maak je beslissingen waarvan je denkt dat ze het beste zijn voor de film."

Aanbevolen artikelen