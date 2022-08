Recensieoverzicht Nope: 'Zeldzaam mooi en opwindend'

Na het succes van de horrorfilms Get Out en Us is regisseur Jordan Peele terug met Nope, een horrorfilm met sciencefiction- en westernelementen waarin Daniel Kaluuya wederom de hoofdrol speelt. De Nederlandse kranten zijn vol lof over de film, die ze omschrijven als een spektakel dat je aan het denken zet.

Door onze entertainmentredactie

NRC - 4 sterren

"Peele wilde met Nope een vermakelijke spektakelfilm maken die commentaar geeft op 'onze verslaving aan spektakel'. Dat is goed gelukt. Van Nope is zowel te genieten als film die langzaam toewerkt naar een opwindende Spielbergiaanse climax, en als film met meerdere betekenislagen."

"Van Peele wordt inmiddels verwacht dat hij in zijn werk politiek stelling neemt en reflecteert op etniciteit. Die verwachting is in Nope eerder een last dan een lust. Het lijkt erop dat hij gewoonweg een spannende sciencefictionfilm wilde maken, met een groter budget dan hij ooit had."

de Volkskrant - 5 sterren

"De film zit tjokvol details die je hersens doen kraken. Tegelijkertijd is Nope, van het camerawerk en de muziek tot het voortreffelijke sound design, absoluut een film voor de zintuigen. Eentje die zich schaart in de traditie van de blockbusters uit de jaren tachtig, vol Spielberg-achtige shots van personages die angstig en gehypnotiseerd naar de lucht kijken."

"Zeldzaam mooi en opwindend hoe de Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema die blik volgt of juist anticipeert en hoe in het nachtelijke wolkendek de volle maan tevoorschijn glipt vanachter het wegschietende silhouet van - ja wat, eigenlijk?"

AD - 4 sterren

"Wie pasklare antwoorden wil, komt bedrogen uit; Peele vraagt wat eigen hersenwerk van zijn publiek. Dat kan frustrerend zijn, want de film lijkt soms vooral in zijn eigen hoofd te leven. Al is de regisseur (tevens scenarist) ook te pienter om iets aan het toeval over te laten. Een voorzichtig schot voor de boeg: Nope biedt niet alleen spektakel, het gaat ook óver spektakel, hoe we er stiekem allemaal aan verslaafd zijn en hoe daar misbruik van gemaakt wordt."

"Wie dat allemaal een biet zal wezen, ziet nog steeds een superieur staaltje entertainment. Maar je gebruikelijke entertainment? Nope!"

Het Parool - geeft geen sterren

"Nope is een triomf voor de filmmaker. Hij weet het duidelijke gebruik van allegorie van zijn debuut Get Out samen te voegen met de ongeremde ambitie van zijn vervolgfilm Us. Nope neemt de Spielbergiaanse spektakelfilm op de hak, maar is ook weer een ode aan Spielberg."

"De kracht van Peele is zijn vermogen om een film te maken die zowel een enorm spektakel is voor het grote publiek als een kritische uiteenzetting over de Amerikaanse identiteit. Peele heeft de neiging de afronding van zijn films wat af te raffelen. Nope lijdt daar ook onder, maar dat neemt niet weg dat het een onweerstaanbare film is."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen