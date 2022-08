Snollebollekes-zanger Rob Kemps krijgt eigen talkshow op SBS6

SBS6 werkt aan een nieuw programma met Rob Kemps, laat de zender weten in een reactie op de Vandaag Inside-uitzending van dinsdagavond. De Snollebollekes-zanger bevestigt het nieuws woensdag zelf op Instagram.

Door onze entertainmentredactie

Johan Derksen zei dinsdag in Vandaag Inside dat er wordt gewerkt aan een talkshow met Kemps. Een woordvoerder van SBS6 heeft dit woensdag bevestigd. Waar het programma precies over zal gaan, wordt later bekendgemaakt door SBS6.

Kemps, zanger van de feestact Snollebollekes, bevestigt het nieuws dus ook. Op Instagram plaatst hij een post waarin hij "verklapt" dat hij binnenkort een eigen talkshow krijgt. Op de foto is hij vermomd als Derksen.

Derksen zei dat hij onder de indruk is van Kemps, maar dat hij wel vindt dat de presentator kritisch moet blijven op wat hij wel en niet aanpakt. "Rob Kemps, die moet heel erg uitkijken. Die heeft op mij een verpletterende indruk gemaakt in De slimste mens en CHANSONS!. Dat was ook leuk."

Toch heeft hij vooralsnog geen hoge verwachtingen van het nieuwe programma. "Er komt een talkshow aan, en dat weet ik, want hij wilde mij er graag in hebben. Ik wil hem best wel helpen, maar ik heb het format gezien. Dat wordt een hele grote tv-flop. Die jongen, daar wordt roofbouw op gepleegd. Iemand doet een programma goed en dan moet hij overal ingezet worden."

De Instagram-post van Rob Kemps.

