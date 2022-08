Das Boot-regisseur Wolfgang Petersen (81) overleden

Wolfgang Petersen, die de Duitstalige film Das Boot heeft geregisseerd, is afgelopen vrijdag op 81-jarige leeftijd overleden. Dat maakt zijn productiemaatschappij dinsdag bekend. Petersen overleed aan alvleesklierkanker in het bijzijn van zijn vrouw Maria Borgel-Petersen.

Petersen stond bekend om zijn actiefilms en thrillers, zoals The Perfect Storm (2000). Hij regisseerde eveneens een aantal Hollywoodfilms, zoals Enemy Mine (1985), In the Line of Fire (1993) met Clint Eastwood en Outbreak (1995) met Dustin Hoffman. Voor Das Boot, Air Force One (1997) en In the Line of Fire ontving hij een Oscar-nominatie.