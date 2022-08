Hoe winnen makers teleurgestelde Game of Thrones-fans terug voor de prequel?

Game of Thrones is inmiddels al drie jaar niet meer op televisie. Maar vraag fans naar het einde van de serie en ze reageren nog net zo boos als in 2019. Met House of the Dragon volgt nu een prequel op de fantasyserie. NU.nl vroeg de makers hoe zij de vele teleurgestelde fans willen terugwinnen (en vasthouden).

Door Lennart 't Hart

In zeven seizoenen vol intriges en machtswellust bouwde Game of Thrones (2011-2019) zorgvuldig op naar een apotheose. Maar het achtste en laatste seizoen eindigde in een crashlanding. De makers David Benioff en D.B. Weiss lieten de kijkers verdwaasd en met een hoop losse eindjes achter.

Drie jaar later produceerde Ryan Condal House of the Dragon. Hij hoopt dat de fans het einde van Game of Thrones inmiddels verwerkt hebben. "Ik denk dat je kunt spreken van een rouwproces als het gaat over het loslaten van de oude serie. Tien jaar lang hebben de fans meegeleefd."

Bij het maken van House of the Dragon was hij niet bezig met de kritiek. "Kijk, ik besef dat we een enorm uitgesproken fanschare hebben. Kritiek krijgen hoort bij dit vak, maar het heeft geen zin om daar op voorhand rekening mee te houden. Je moet het zien als iets nieuws. Wij zijn zelf fan en hebben het van daaruit benaderd: welk verhaal willen wij nou nog zien?"

'Mensen zullen altijd een mening hebben'

Sara Hess en Jocelyn Diaz zijn als producenten en schrijvers betrokken bij de nieuwe show van HBO. Ook zij snappen dat fans sceptisch zullen zijn. "Vanuit het oogpunt van de teleurgestelde fans is dat logisch", zegt Diaz. Hess: "Toch denk ik niet dat mensen die teleurstelling - of wat mensen ook gevoeld hebben bij het origineel - meenemen naar de nieuwe serie."

Bovendien zullen mensen volgens Hess altijd een mening hebben. "Al zal een redelijk iemand iemand denk ik nooit zeggen: Ik ben nog steeds boos, dus daar reken ik je nu op af."

De kritiek op het Game of Thrones-slot heeft volgens haar geen invloed gehad op het schrijfproces. "Want wat moet je ermee? Bovendien speelt House of the Dragon zich ruim honderd jaar eerder af. Dus het is ook niet zo dat we op Game of Thrones moesten voortborduren."

Hier gaat House of the Dragon over House of the Dragon gaat over de familie Targaryen en hun onderlinge strijd om de ijzeren troon. Het verhaal begint 172 jaar voor de geboorte van Daenerys Targaryen uit Game of Thrones.

De nieuwe serie is geïnspireerd op het boek Fire & Blood van George R.R. Martin, dezelfde auteur die de A Song of Ice and Fire-reeks schreef waarop Game of Thrones gebaseerd is.

Machtswellust, bloedvergieten, seks

De makers hebben niet het gevoel dat ze de Game of Thrones-kijker moeten terugwinnen. Condal denkt dat de trouwste fans de televisie toch wel aanzetten voor de nieuwe serie. "Toch zou ik al vereerd zijn als de helft van het publiek terugkomt", zegt hij.

Hij belooft dat de kijkers zich bij het kijken van House of the Dragon direct weer thuis voelen. "Er zijn tot wel zeventien draken en prinsen en prinsessen. Game of Thrones-klassiekers als ambitie, trots en machtswellust zitten er ook weer in."

En het vele bloedvergieten en de seks(orgies) natuurlijk, zo wordt al duidelijk in de eerste aflevering. House of the Dragon is in Nederland vanaf 22 augustus te zien op HBO Max.

