Oscarwinnares Viola Davis speelt schurk in Hunger Games-prequel

De cast van de aankomende Hunger Games-film begint steeds meer vorm te krijgen. Ook Oscarwinnares Viola Davis heeft een rol bemachtigd in The Ballad of Songbirds and Snakes. Het verhaal speelt zich af voorafgaand aan de eerste vier films in de reeks.

Door Door onze entertainmentredactie

De Amerikaanse actrice gaat Volumnia Gaul spelen, de grootste schurk van het verhaal. Ze is de hoofdontwerper van de gruwelijke Hongerspelen, die in de film tien jaar bestaan. Gaul is daarmee de voorganger van de gevreesde president Coriolanus Snow. Die speelde een belangrijke rol in de eerste vier films.

"Het is vanaf het begin onze droom geweest dat Viola Dr. Gaul zou spelen vanwege de subtiele intelligentie en emotie die ze in elke rol laat zien", zegt filmproducent Nina Jacobson. "We zijn daarom ontzettend blij dat Viola met haar buitengewone talent en aanwezigheid deze belangrijke rol zal vervullen."

Davis won in 2017 een Oscar voor Fences en kreeg nominaties voor Doubt, The Help en Ma Rainey's Black Bottom. Met haar nieuwste rol voegt ze zich bij Tom Blyth en Rachel Zegler, die de hoofdrollen vertolken. Eerder werd bekend dat Peter Dinklage de rector gaat spelen van de academie waarop de film zich afspeelt. "Blij dat ik onderdeel mag zijn van dit universum", schrijft Davis op sociale media.

De film wordt geregisseerd door Francis Lawrence, die ook de Hunger Games-films Catching Fire (2013), Mockingjay - Part 1 (2014) en Mockingjay - Part 2 (2015) voor zijn rekening nam. De film, die is gebaseerd op het gelijknamige boek The Ballad of Songbirds and Snakes van Suzanne Collins, moet in november 2023 uitkomen.

Aanbevolen artikelen