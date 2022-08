Chris Pratt hielp collega Bryce Dallas Howard met onderhandeling Jurassic World

Pratt en Howard spelen beiden een hoofdrol in de drie Jurassic World-films die in de afgelopen jaren uitkwamen. In 2018 meldde Variety dat de actrice met haar rol in Jurassic World: Fallen Kingdom zo'n 8 miljoen euro had verdiend, terwijl Pratt 10 miljoen zou hebben gekregen. Later vertelde Howard dat dat niet klopt: ze zou een nog veel lager bedrag hebben gekregen dan Pratt.