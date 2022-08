Netflix verwijdert deze week Battleship en Real Housewives

Netflix haalt elke week films en series van de streamingdienst af. Deze week verdwijnt de thriller Red Dragon. Ook de actiefilm Battleship en de realityserie The Real Housewives of Beverly Hills worden samen met tien andere titels van Netflix verwijdert.

The Real Housewives mag met recht een succesformule worden genoemd. Elf Amerikaanse steden hebben hun eigen versie, net als negentien landen. Binnenkort komt een Amsterdamse versie op Videoland. In de reeks in Beverly Hills, die nog steeds loopt, worden onder andere Lisa Rinna en Diana Jenkins gevolgd. In eerdere seizoenen zagen we ook de moeder van Gigi en Bella Hadid: de Nederlandse Yolanda.

Red Dragon (2002) - 15 augustus

Battleship (2012) - 15 augustus

Van Helsing (2004) - 15 augustus

QB1: Beyond the Lights (2017) (alle seizoenen) - 16 augustus

The Real Housewives of Beverly Hills (2011) (alle seizoenen) - 16 augustus

The Most Unknown (2018) - 16 augustus

Battlebots (2016) (alle seizoenen) - 16 augustus

Truth or Dare: Extended Director’s Cut (2018) - 16 augustus

Unbroken: Path to Redemption (2018) - 16 augustus

Sorry to Bother You (2018) - 16 augustus

Meet the In-Laws (2017) - 17 augustus

Little Singham: Kaal Ka Badla (2020) - 18 augustus

Ojos in d’House (2013) (alle seizoenen)

Chicago Med (2019) (alle seizoenen) - 31 augustus