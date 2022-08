Politie-onderzoek naar ongeluk actrice Anne Heche is gestaakt

Het onderzoek naar het auto-ongeluk van Anne Heche is stopgezet, liet de politie van Los Angeles vlak na het overlijden van de 53-jarige actrice weten. Heche werd vrijdag officieel hersendood verklaard en is daarmee wettelijk gezien gestorven. De actrice ligt nog wel aan de beademing, omdat haar familieleden momenteel uitzoeken of haar organen nog levensvatbaar zijn en kunnen worden gedoneerd.

De actrice werd in de jaren tachtig bekend door haar rol in de soap Another World. Daarin was ze te zien tot en met 1992. Later speelde ze in films als Donnie Brasco (1997), Wag the Dog (1997) en Six Days Seven Nights (1998). Voor haar rol in de tv-film Gracie's Choice uit 2004 werd ze genomineerd voor een Emmy Award.