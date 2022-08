Al 24 jaar geen Nederlandse Oscarwinnaar: hoe gaan we weer eens winnen?

Van euthanasiedrama tot immigrantenfilm, van een vrolijk jeugdverhaal tot intiem gezinsdrama: de Nederlandse Oscar-inzending kan nog alle kanten op. Leden van een speciale commissie buigen zich de komende weken over de beste kandidaat. Welke afwegingen worden daarbij gemaakt? En wat moet er gebeuren voordat een film überhaupt in aanmerking komt?

Door Fabian Melchers

Begin september wordt de nieuwste Oscar-kandidaat bekendgemaakt, dus is er werk aan de winkel bij SEE NL. Die organisatie is verantwoordelijk voor de internationale promotie van de Nederlandse film. Een commissie van twintig professionals, uit verschillende takken van het filmvak, bepaalt welke titel er gaat meedingen.

Dat is belangrijk werk, want een nominatie of winst kan veel uithalen. Kijk naar de Zuid-Koreaanse film Parasite, die dankzij de Oscar-winst volle zalen trok in ons land.

Uit de elf titels die dit jaar meedingen, zoekt de commissie niet zozeer de beste film uit. Het gaat om de grootste kanshebber voor een Oscar. "Dat klinkt weliswaar een beetje banaal", vertelt SEE NL-directeur Ido Abram. "Maar het is wel de realiteit. Wij bespreken alle motivatiebrieven en zetten dan de plussen en minnen onder elkaar."

'Niemand heeft het gouden recept'

Periodefilms zoals Karakter, de laatste Nederlandse Oscarwinnaar, zitten de laatste jaren minder vaak onder de genomineerden. "Maar dat kan over een paar maanden weer anders zijn", voegt Abram toe. "Films over de Tweede Wereldoorlog hebben tegenwoordig ook niet echt meer een streepje voor. Als ik het gouden recept had, zou ik daar alles op inzetten. Maar dat recept heeft niemand."

Om een kans te maken tussen alle inzendingen, moet je willen meegaan in Amerikaans marketinggeweld en een scala aan reglementen. Uiteindelijk wordt er gestemd via een poulesysteem. "Net als bij het WK voetbal eigenlijk", vertelt Abram. "Je komt in een groep met andere films terecht en moet daar naar voren zien te komen."

Vandaar dat SEE NL specialisten in New York en Los Angeles inzet. "Onderschat niet wat die publicisten voor ons doen", zegt Abram. "Die zijn echt dag en nacht bezig om te zorgen dat die films bekeken worden. De afgelopen jaren was dat niet erg makkelijk, omdat alles online gedaan moest worden. Met een fysieke screening is er veel meer te smoezen. Het is enorm lobbywerk."

Hypercommercieel en peperduur

Die publiciteit is niet bepaald gratis, gaat Abram verder. "We overleggen veel met collega's uit andere landen en over één ding zijn we het allemaal eens: Oscar-inzendingen kosten gigantisch veel geld. Alles is hypercommercieel. Het leeuwendeel van mijn jaarbudget gaat eraan op."

"Soms vraag ik me af of we ons geld niet beter aan andere dingen kunnen uitgeven", vervolgt Abram. "Maar voor filmmakers en de Nederlandse filmcultuur is dit heel belangrijk, en daar doen we het voor. Cultuur als exportproduct staat hoog in het vaandel bij het ministerie."

Ondanks de enorme investeringen heeft Nederland al lange tijd geen grote kanshebber meer gehad. De laatste Oscar-nominatie was in 2003 voor De tweeling. En dat terwijl Denemarken de afgelopen tien jaar zes nominaties kreeg, waarvan die voor Druk in 2021 werd verzilverd. Doen we iets verkeerd?

Abram staat nog steeds achter alle inzendingen. En de Deense Oscarwinnaar gaf ons land ook iets te vieren: de veelgeprezen tragicomedy is gemaakt in samenwerking met de Nederlandse producent Topkapi Films. "Er wordt Deens in gesproken, dus we kijken er misschien minder van op", vertelt Abram. "Maar ook hier mogen we heel trots op zijn."

'Concurrentie is moordend'

Het is niet zo dat Denemarken een betere publicist heeft, vertelt Abram. "We gebruiken zelfs vaak dezelfde personen. Er zit ook echt veel talent in Nederland, maar de Denen hebben internationaal net een streepje voor. De concurrentie is ook gewoon moordend. Het aantal deelnemende landen is de afgelopen jaren gigantisch gestegen."

In andere categorieën is Nederland overigens wél succesvol. Animatiemaker Michael Dudok de Wit won in 2001 een Oscar voor zijn korte animatiefilm Father and Daughter en kreeg in 2017 een nominatie voor zijn lange animatiefilm The Red Turtle. Ook de korte animatiefilms Mind My Mind (2019) en A Single Life (2015) schopten het ver in Hollywood. "Onze documentaires en jeugdfilms gaan internationaal ook waanzinnig goed", voegt Abram toe.

Toch houdt SEE NL-directeur ook zeker een scherp doel voor ogen. "Ik wil wel echt graag winnen natuurlijk. De Oscar is en blijft de allerbelangrijkste filmprijs. Die waarde mag niet worden onderschat."

