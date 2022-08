Serie over dodelijk auto-ongeluk prinses Diana verschijnt eind augustus

De Britse televisiezender Channel 4 brengt op 21 augustus een nieuwe documentaire uit over het fatale auto-ongeluk van prinses Diana. De serie Investigating Diana: Death In Paris gaat over het ongeluk en de nasleep daarvan. Producent Henry Singer hoopt een eind te maken aan alle complottheorieën rond het ongeluk.

Door onze entertainmentredactie

In de documentaire komen onder anderen de Franse en Britse politieagenten die het ongeluk hebben onderzocht aan bod. Volgens Britse media is het de eerste keer dat de rechercheurs over het onderzoek praten.

Diana kwam op 31 augustus 1997 op 36-jarige leeftijd om het leven bij een auto-ongeluk. De ex-vrouw van prins Charles werd toen achtervolgd door paparazzi.

Er zijn veel complottheorieën ontstaan over de vraag of de crash werkelijk een ongeluk was. Deze theorieën zijn weersproken.

Het is niet de enige documentaire die 25 jaar na de dood van Diana uitkomt. Komend weekend verschijnt al de film The Princess op streamingdienst HBO Max.

