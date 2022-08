Anne Heche heeft hersenschade: 'Verwachting is dat ze het niet overleeft'

Anne Heche heeft bij haar auto-ongeluk van vorige week zware hersenschade opgelopen. Haar woordvoerder zegt dat verwacht wordt dat de Amerikaanse actrice het niet overleeft.

Door onze entertainmentredactie

De 53-jarige Heche ligt in coma en is sinds het ongeluk niet meer bij kennis geweest. "Het is al lang haar wens om haar organen te doneren en ze wordt in leven gehouden om te kunnen bepalen of die levensvatbaar zijn", vertelt haar woordvoerder.

De familie bedankt iedereen voor de beterschapswensen en voor de goede zorgen in het ziekenhuis waar ze verblijft. "Anne zal worden herinnerd om haar dappere eerlijkheid en haar licht zal gemist worden", is in de verklaring te lezen.

Heche reed vorige week met haar auto een woning in Los Angeles binnen. Het ongeluk veroorzaakte een brand en de actrice werd na het ongeval in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldde eerder dat er sporen van verdovende middelen in haar bloed zijn aangetroffen.

Heche werd begin jaren negentig bekend als actrice in de soap Another World. Later speelde ze in films als Donnie Brasco en Six Days Seven Nights. Eind jaren negentig had Heche een relatie met Ellen DeGeneres.

