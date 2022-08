Documentaire over Armie Hammer laat vermeende slachtoffers aan het woord

Discovery+ heeft een documentairereeks gemaakt over Armie Hammer en zijn familie. In House of Hammer, dat uit drie afleveringen bestaat, komen vermeende slachtoffers van de acteur aan het woord. Zij doen in de documentaire beschuldigingen van seksueel misbruik en kannibalisme uit de doeken. Ook vertelt zijn tante over de duistere kant van de Hammer-familie.

Door onze entertainmentredactie

Hammer raakte begin vorig jaar in opspraak, omdat hij meerdere vrouwen zou hebben aangerand en een kannibaal zou zijn. Tot op heden ontkent hij zich daar schuldig aan gemaakt te hebben. Hammers advocaat stelde dat "seksuele handelingen die plaatsvonden tussen cliënt en een andere persoon altijd wederzijds waren".

Wel meldden Amerikaanse media in juni vorig jaar dat de acteur zich bij een verslavingskliniek had gemeld. Daar zou hij gaan werken aan zijn problemen met drugs, alcohol en seks.

De serie bestaat uit drie afleveringen. In de trailer komen twee vermeende slachtoffers aan het woord en worden berichten, audiofragmenten en foto's gedeeld.

In een van de audiofragmenten is te horen dat een man, volgens de makers van de documentaire Hammer zelf, zegt: "Ik was van plan naar je huis te komen, je vast te binden zodat je niks meer kon doen om vervolgens met elk gat in je lichaam iets te doen tot ik klaar was." In berichten geeft Hammer toe dat hij "100 procent zeker" kannibaal is.

Tante gaat 'duistere geheimen' onthullen

Casey Hammer, de tante van Armie, werkt ook mee aan de serie. Ze zegt "duistere en gestoorde geheimen" van haar familie te gaan onthullen. Volgens haar hebben meerdere generaties mannen in de familie vrouwen mishandeld.

Hammer is vooral bekend van zijn rollen in films als Call Me by Your Name, The Man from U.N.C.L.E. en Hotel Mumbai. De laatste film waarin hij te zien was, is Death on the Nile, die eerder dit jaar verscheen.

Aanbevolen artikelen