Videospel Pac-Man krijgt eigen liveactionfilm

Het klassieke videospel Pac-Man is binnenkort ook als film te beleven. De liveactionfilm krijgt echte acteurs en komt volgend jaar uit, meldt Variety maandag.

Acteur Justin Baldoni, bekend van de Netflix-serie Jane the Virgin, regisseert de nog titelloze Pac-Man-film. Chuck Williams, die de gameverfilming Sonic the Hedgehog (2020) produceerde, schreef het script voor de film. Verdere details over het project zijn nog niet bekend.