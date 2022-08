Van Kalmthout en Van de Velde werken aan Rundfunk-serie over wannabe's

Tom van Kalmthout en Yannick van de Velde zijn begonnen met de opnames voor een nieuwe Rundfunk-serie. De reeks is geen vervolg, maar een volledig nieuw verhaal, maakt KRO-NCRV dinsdag bekend.

De reeks is bedacht en geschreven door Van Kalmthout en Van de Velde. Zij zullen ook de hoofdrollen op zich nemen. De serie wordt in het voorjaar van 2023 uitgezonden op NPO3.

In 2020 volgde de bioscoopfilm Rundfunk: Jachterwachter en in de tussentijd maakten Van Kalmthout en Van de Velde furore in de theaters met de voorstellingen Wachstumsschmerzen en Todesangstschrei. Met de eerste show wonnen ze in 2018 de Neerlands Hoop, de theaterprijs voor veelbelovend talent.