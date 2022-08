Olivia Newton-John was Sandy uit Grease, maar ook Grammy-winnende activist

Olivia Newton-John doet de meeste mensen direct denken aan Sandy uit Grease, maar de maandag op 73-jarige leeftijd overleden actrice heeft veel meer bereikt in haar carrière. Met hits als Physical en I Honestly Love You sleepte ze meerdere Grammy's in de wacht. En als activist met haar eigen stichting haalde ze miljoenen op voor onderzoek naar kanker.

Door Isabel Ockers

Hopelessly Devoted To You kunnen fans van de actrice woord voor woord meezingen en ook Physical is bekend bij een groot publiek. Maar wat veel mensen misschien niet weten, is dat muziek van de actrice ook te horen is op de grootste hit van Party Animals. In 1975 bracht Newton-John Have You Never Been Mellow uit. Met een kleine wijziging werd die titel overgenomen en als sample gebruikt in het nummer Have You Ever Been Mellow uit 1996.

Haar acteercarrière en zangcarrière lopen ongeveer gelijk op. De in Engeland geboren Newton-John groeit op in Australië en is daar regelmatig te zien met haar band in een televisieshow die The Happy Show heet. In 1965 wint ze een talentenshow die Sing, Sing, Sing heet en krijgt een reis naar het Verenigd Koninkrijk cadeau. Daar neemt ze haar allereerste single op en als goede vriendin Pat Carroll naar haar toe komt, gaan ze samen op tournee.

In 1970 wordt Newton-John lid van de groep Toomorrow met wie ze de gelijknamige film maakt, maar haar eerste hit scoort ze in haar eentje. Met het door Bob Dylan geschreven nummer If Not For You breekt ze officieel door als zangeres. In 1974 doet Newton-John namens het Verenigd Koninkrijk mee aan het Eurovisie Songfestival. Met het nummer Long Live Love eindigt ze op de vierde plaats. ABBA gaat er dat jaar met Waterloo met de winst vandoor.

Olivia Newton-John in de jaren tachtig tijdens een optreden in Chicago.

Grote doorbraak als actrice met Grease

Het Songfestival wint ze niet, maar wel een Grammy Award voor beste nummer van het jaar. Voor haar single I Honestly Love You wordt ze geprezen door muziekkenners. Tussen 1974 en 1977 scoort ze zeven nummer één-hits in de Verenigde Staten. Ondertussen werkt ze ook keihard door als actrice.

Newton-John wordt wereldberoemd als actrice met haar rol in de film Grease (1978). Ze speelt Sandy, het vriendinnetje van John Travolta's personage Danny. Met hem zingt ze ook meerdere nummers in de film, waarvan You're The One That I Want en Summer Nights de grootste hits zijn.

Grammy voor beste nummer van het jaar

Na Grease is de actrice te zien in andere films als Xanadu (1980), She's Having a Baby (1988) en It's My Party (1996).

Zingen blijft Newton-John ook doen: in 1981 levert Physical (1981) een Grammy op voor beste nummer van het jaar. In totaal krijgt de actrice in haar leven vier Grammy-awards en heeft ze wereldwijd ongeveer 100 miljoen platen verkocht. Daarmee is ze een van 's werelds best verkopende artiesten aller tijden.

De Australische-Britse komedie A Few Best Men in 2011, geregisseerd door Dean Craig, is de laatste film waarin Newton-John te zien is. De actrice verschijnt ook in verschillende tv-shows, waaronder American Idol, Sordid Lives: The Series en Dancing with the Stars.

0:30 Afspelen knop Olivia Newton-John: 'Ik geloof dat ik kanker zal overwinnen'

'Wil ondanks borstkanker van het dagelijks leven genieten'

In 1992 krijgt de zangeres te horen dat ze borstkanker heeft, maar daar geneest ze van. Ze zet zich daarna fanatiek in voor onderzoek naar kanker en andere medische aandoeningen. Haar liefdadigheidsinstelling, de Olivia Newton-John Foundation Fund, heeft miljoenen euro's opgehaald om medisch onderzoek te steunen. Ook is ze een voorvechter voor het milieu en dierenrechten.

Later keert de kanker terug, in 2013 en 2017. Bij de laatste keer wordt bekend dat de ziekte verder is uitgezaaid. "Het nam eerst elke dag in beslag", vertelt Newton-John in 2019 aan CBS News. "Na een tijdje dacht ik: ik moet van mijn leven genieten. Omdat de vreugde van het dagelijks leven ook een onderdeel van het genezingsproces moet zijn. Dus heb ik ervoor gekozen om dankbaar te zijn en me goed te voelen."

Het overlijden van Newton-John wordt maandag op haar officiële socialemedia-accounts bekendgemaakt door haar echtgenoot John Easterling. Ze is "vredig ingeslapen, omgeven door familie en vrienden" in haar huis in Californië, aldus Easterling. Newton-John laat naast haar partner ook haar 36-jarige dochter Chloe Lattanzi achter, die ze kreeg met haar eerste echtgenoot Matt Lattanzi.

0:39 Afspelen knop Olivia Newton-John op 73-jarige leeftijd overleden

