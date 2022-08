John Travolta over Olivia Newton-John: 'Je maakte onze levens beter'

"Mijn liefste Olivia, jij maakte al onze levens zo veel beter. Jouw impact was ongelooflijk", schrijft Travolta bij een oude foto van Newton-John. "Ik houd zo veel van je. We zullen elkaar weer zien en allemaal weer samen zijn. De jouwe vanaf het eerste moment dat ik je zag, voor altijd! Jouw Danny, jouw John."

Travolta en Newton-John waren in 1978 in de musical Grease te zien als Danny en Sandy, twee middelbare scholieren met totaal verschillende achtergronden die toch samen een stelletje werden. Ze scoorden samen meerdere hits met muziek uit de film, zoals Summer Nights en You're The One That I Want.