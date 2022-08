Top Gun: Maverick passeert Titanic op lijst van films met meeste inkomsten in VS

Top Gun: Maverick is naar de zevende plaats gestegen op de lijst van films die de meeste inkomsten hebben gegenereerd in de Verenigde Staten. Met 662 miljoen dollar (ruim 648 miljoen euro) in het laatje heeft de film nu meer opgeleverd dan Titanic (1997).

Door onze entertainmentredactie

Titanic heeft in totaal 659 miljoen dollar opgebracht en staat daarmee nu op de achtste plek van succesvolste films in de VS. Vlak boven Top Gun staat Avengers: Infinity War (678 miljoen).

De top vijf bestaat uit Black Panther (700 miljoen), Avatar (760 miljoen), Spider-Man: No Way Home (804 miljoen), Avengers: Endgame (853 miljoen) en Star Wars: The Force Awakens (936 miljoen).

Het vervolg op Top Gun (1986), dat in mei dit jaar uitkwam, heeft wereldwijd tot nu toe meer dan 1,3 miljard dollar opgebracht. Het is daarmee commercieel gezien de succesvolste film die hoofdrolspeler Tom Cruise ooit heeft gemaakt.

