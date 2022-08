Dit weten we nu over het ongeluk waarbij Anne Heche ernstig gewond raakte

Anne Heche was dit weekend betrokken bij een eenzijdig auto-ongeluk. De actrice raakte zo ernstig gewond dat ze in kritische toestand naar het ziekenhuis is gebracht. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, al helpen getuigenverklaringen wel wat. Dit is op dit moment bekend over het ongeluk.

Door Lara Zevenberg

Het Nederlandse publiek hoorde de afgelopen jaren weinig van Anne Heche. In de jaren negentig werd ze bekend door de soap Another World. Daarna speelde ze in onder andere de films Donnie Brasco en series als Ally McBeal en Nip/Tuck. De actrice speelde dit jaar nog in een televisieserie en een film. Heche werd ook bekend door haar relatie met Ellen DeGeneres.

Heche raakte vrijdag ernstig gewond bij een auto-ongeluk waarbij haar auto in een woning crashte. De actrice heeft brandwonden opgelopen over haar hele lichaam en moest direct aan de beademing. Inmiddels is haar situatie stabiel, maar veel meer is niet bekendgemaakt over haar toestand.

Een ooggetuige, die geprobeerd heeft Heche uit de auto te krijgen, vertelde aan People : "De auto schoot door het huis en vloog daarna vrijwel direct in brand. Een buurman lukte het om in de auto te komen en met haar te praten. Ze zei zich heel slecht te voelen." In totaal waren er 59 brandweerlieden aanwezig om de brand te blussen en kostte het 65 minuten om Heche uit de wagen te halen, meldt de brandweer van Los Angeles.

Wonder boven wonder is de eigenaresse van het huis niet gewond geraakt. En haar schildpad en honden ook niet, vertelt een buurman. Op foto's is te zien hoe een deel van de woning volledig verwoest is door de aanrijding en de brand. De bewoonster van het huis was in shock, vertelt de buurman. De buren zijn een inzamelingsactie voor de vrouw begonnen: samen hopen ze 100.000 dollar op te halen voor de heropbouw van het huis.

Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd, maar ooggetuigen vertellen aan TMZ dat Heche al eerder tegen een garage op botste. Daar zijn ook videobeelden van. Op andere beelden in handen van de entertainmentsite is te zien hoe de auto van Heche met een enorme snelheid door een woonwijk reed. "Ze scheurde langs een stopbord en ik kon alleen maar denken: oh nee, die rijdt straks nog iemand dood", aldus een bron tegen People. De politie heeft gezegd nog niet te reageren op deze en andere geruchten over mogelijk alcoholgebruik van de actrice en eerst onderzoek te willen doen.

Voorlopig is het afwachten hoe de actrice van het ongeluk zal herstellen. Een woordvoerder wil niet ingaan op vragen over haar conditie. Haar familie heeft fans gevraagd voor Heche te bidden.

Anne Heche en Johnny Depp in Donnie Brasco.

