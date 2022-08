Magnum P.I.-acteur Roger E. Mosley (83) overleden na zwaar auto-ongeluk

De Amerikaanse acteur Roger E. Mosley, vooral bekend van zijn rol als Theodore 'T.C.' Calvin in de serie Magnum P.I., is overleden. Hij stierf zondag op 83-jarige leeftijd, meldt zijn dochter Ch-a op Facebook.

Mosley was tussen 1980 en 1988 in 158 afleveringen van Magnum P.I. te zien. Als helikopterpiloot T.C. hielp hij vaak hoofdrolspeler Tom Selleck uit de brand. In 2018 speelde Mosley ook in de reboot van Magnum P.I., al had hij daarin een andere rol.