James Franco gaat Fidel Castro spelen in nieuwe film

James Franco gaat een van de hoofdrollen spelen in de film Alina of Cuba, over de dochter van Fidel Castro. De acteur zal de rol van Castro op zich nemen, heeft Deadline bekendgemaakt.

De film wordt gemaakt door regisseur Miguel Bardem en volgt het leven van Alina Fernández, de enige dochter van Castro. Ze werd geboren nadat 'el comandante' tijdens zijn eerste huwelijk een affaire had met Natalia Revuelta. Uit onvrede met het beleid van haar vader vluchtte Fernández in 1993 uit Cuba. Ze woont tegenwoordig in de Verenigde Staten.

In juli werd bekend dat Franco een hoofdrol krijgt in het drama Me, You. Dat is een van de eerste rollen die de acteur speelt nadat hij in 2018 door vijf vrouwen werd beschuldigd van seksueel wangedrag. Onder hen waren vier studenten van zijn acteerschool. Franco sloot de school in 2017.