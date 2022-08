Acteur Kevin Spacey verliest zaak over House of Cards-miljoenen

De Amerikaanse acteur Kevin Spacey heeft een zaak verloren waarin hij probeerde onder een schadevergoeding aan de makers van de Netflix-serie House of Cards uit te komen. De schadevergoeding werd in november opgelegd.

Een rechter in Los Angeles bepaalde donderdag dat de omstreden acteur niet kon aantonen waarom de schadevergoeding "volkomen irrationeel" is en handhaafde haar daarom, melden Amerikaanse media.

In november 2021 bepaalde de rechtbank dat Spacey 31 miljoen dollar (zo'n 30 miljoen euro) moet overmaken aan Media Rights Capital (MRC), de hoofdproducent van House of Cards.

De acteur werd in 2017 ontslagen bij de succesvolle serie nadat verschillende medewerkers hem hadden beschuldigd van seksueel wangedrag. Volgens de rechter had Spacey zich met zijn gedrag schuldig gemaakt aan contractbreuk.

House of Cards was in 2013 een van de eerste grote hits van Netflix. Na het ontslag van Spacey in 2017 volgde nog één laatste seizoen, waarin Robin Wright alleen de hoofdrol speelde.