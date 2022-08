Hoofdrollen voor Joy Delima en Yorick van Wageningen in serie over Bijlmerramp

Onder anderen Joy Delima, Yorick van Wageningen en Thomas Höppener krijgen een rol in een dramaserie over de Bijlmerramp, meldt omroep KRO-NCRV donderdag. De vijfdelige serie Rampvlucht is vanaf 29 september te zien op NPO 1.

Door onze entertainmentredactie

De serie belicht het waargebeurde verhaal over de ramp die zich begin jaren negentig voltrok. Een vliegtuig, een Boeing 747 van El Al, stortte op 4 oktober 1992 neer op een flatgebouw in de Amsterdamse woonwijk Bijlmermeer.

Volgens de regering ging het om een goederenvliegtuig met aan boord onder meer bloemen en computeronderdelen, maar huisdieren worden ziek en bewoners van de wijk krijgen klachten. Journalisten Vincent Dekker (Höppener) en Pierre Heijboer (Van Wageningen) en dierenarts Asha Willems (Delima) voeren hierop een strijd met de overheid, die tot een parlementaire enquête leidt.

De regie is in handen van Lourens Blok en Edson da Conceicao. Michael Leendertse neemt het script voor zijn rekening en Fleur Winters van productiehuis Big Blue produceert de serie. Naast Van Wageningen, Delima en Höppener zijn onder anderen Saskia Temmink, Kenneth Herdigein, Emmanuel Ohene Boafo en Hannah van Lunteren in de serie te zien.

