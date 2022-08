Zijn geldproblemen de reden dat Batgirl in de prullenbak belandt?

Miljoenen dollars, maandenlang werk en toch zal het publiek waarschijnlijk nooit een minuut zien van Batgirl. Door de bioscooprelease is in elk geval een streep gehaald. Of de film ooit op de streamingdiensten verschijnt, valt nog te bezien. Waarom heeft producent Warner Bros. dit besluit genomen?

Door Danja Koeleman

"Verdrietig en geschokt", was de begrijpelijke reactie van de Belgische regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah, toen zij hoorden dat 'hun' Batgirl niet op het witte doek gaat verschijnen. "We kunnen het nog steeds niet geloven", aldus het duo.

De film was bedoeld voor een directe release op HBO Max, het streamingplatform van Warner Bros. Later werden daar toch vertoningen in bioscoopzalen aan toegevoegd. Fans maakte het weinig uit: zij konden niet wachten op een nieuwe film in het Batman-universum.

Hoofdrolspeler Leslie Grace wakkerde dat enthousiasme aan met haar uitspraken over de film. "Ze wordt een badass", vertelde de In the Heights-actrice over haar personage. Grace zou de eerste Latijns-Amerikaanse actrice zijn die gestalte geeft aan de superheldin.

Een officiële releasedatum werd nooit aangekondigd, maar Warner Bros. meldde wel dat Batgirl in de loop van 2022 zou verschijnen. De fans werden steeds ongeduldiger, zeker toen er teasers van de film werden gedeeld. De verrassing was dan ook groot toen deze week bekend werd dat Batgirl helemaal niet uitkomt. Hetzelfde gebeurde met de animatiefilm Scoob! Holiday Haunt.

Corona gooide veel roet in het eten

Wat kan achter dat besluit zitten? Een specifieke reden is (vooralsnog) niet gedeeld door Warner Bros. Maar mensen die bij de film betrokken zijn, hebben in Amerikaanse media wel al wat details losgelaten.

In eerste instantie was het dus de bedoeling dat Batgirl alleen op HBO Max zou verschijnen. Dit soort exclusieve producties moeten ervoor zorgen dat veel mensen zich gaan abonneren op de nieuwe streamingdienst. Daarmee moet de dienst de concurrentie met grote spelers als Netflix aangaan.

Toen kwam de coronacrisis, waardoor Warner Bros., net als veel andere bedrijven, met financiële verliezen kampte. De bioscopen waren dicht, HBO Max was nog niet uitgerold en er kwam weinig geld binnen. Bij de heropening van filmzalen wilde de filmmaatschappij dus weer geld verdienen en maakte andere keuzes. Het uitbrengen van Batgirl in de bioscoop was daar een van.

De geldproblemen bleken nijpender dan gedacht en de filmmaatschappij moest de buikriem nog strakker aantrekken. De film alsnog in de filmzalen uitbrengen was tóch geen optie. Dat zou Warner Bros. nog eens 30 miljoen dollar (29 miljoen euro) extra kosten, onder andere vanwege de promotie van de film. Geld dat beter gebruikt kan worden voor grotere projecten.

Belastingtrucje gaat boven Batgirl

Waarom de superheldenfilm dan toch niet alsnog op HBO Max verschijnt? Omdat Warner Bros. meer geld bespaart door de film niet uit te brengen.

Eerder dit jaar fuseerden Discovery en WarnerMedia tot Warner Bros. Discovery. In de periode vlak na een fusie hebben bedrijven nog de mogelijkheid een streep te zetten door nog niet uitgebrachte projecten.

Dat heeft als gevolg dat ze geen belasting over de gemaakte kosten hoeven te betalen. Dat moet wel als de film wel wordt uitgebracht, schrijft de goedingelichte filmsite Deadline. Batgirl niet vertonen scheelt geld: de opbrengsten zouden naar verwachting niet opwegen tegen de kosten.

Dat besluit is niet meer terug te draaien. De film mag later dus niet alsnog worden uitgebracht of worden verkocht aan bijvoorbeeld Netflix.

Truc is na half augustus niet meer toe te passen

De kans dat andere projecten ook ineens in de prullenbak belanden, lijkt erg klein. De belastingtechniek die Warner Bros. Discovery inzet bij Batgirl is na half augustus niet meer van toepassing.

"Dit besluit heeft niets te maken met hun talent. We hopen in de nabije toekomst opnieuw met hen (regisseursduo El Arbi en Fallah en actrice Leslie Grace, red.) samen te werken", aldus een woordvoerder van Warner Bros. Discovery.

Grace lijkt geen wrok te koesteren over het besluit van Warner. "Ik ben trots op al het harde werk van mijn collega's", schrijft ze op Instagram. "En tegen elke Batgirl-fan zeg ik: bedankt dat ik deze cape om mocht en mijn eigen heldin mocht zijn."

