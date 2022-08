Belgische regisseurs geschokt dat hun film Batgirl niet in bioscoop verschijnt

Regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah zijn "verdrietig en geschokt", omdat Warner Bros. heeft besloten hun film Batgirl niet in de bioscoop te laten draaien of uit te brengen op streamingdiensten. In een reactie op Instagram laten de Belgen weten dat ze het "nog steeds niet kunnen geloven".

Door onze entertainmentredactie

De op het DC Comics-personage Barbara Gordon gebaseerde film met een budget van 90 miljoen dollar (ruim 88 miljoen euro) was in eerste instantie bedoeld voor het platform HBO Max. Vanwege onder meer de coronapandemie werd besloten de film toch in de bioscoop uit te brengen.

Maar Warner Bros. besloot onlangs alleen nog hele grote films in de bioscoop te laten vertonen en Batgirl zou niet aan dat criterium voldoen. Waarom de film niet alsnog alleen op HBO Max wordt uitgebracht, maakt de op ingewijden gebaseerde berichtgeving niet duidelijk.

"Het is voor ons als regisseurs cruciaal dat ons werk aan het publiek wordt getoond. Al was de film nog lang niet klaar, we hadden zo graag gewild dat fans over de hele wereld de film hadden kunnen omarmen", zeggen El Arbi en Fallah. "Misschien ooit op een dag."

Het duo, dat eerder Bad Boys For Life maakte, bedankt alle makers van de film voor hun inzet. "Het was een droom te mogen werken met fantastische acteurs als Michael Keaton, J.K. Simmons, Brendan Fraser, Jacob Scipio, Corey Johnson, Rebecca Front en vooral de geweldige Leslie Grace, die Batgirl met zo veel passie, toewijding en menselijkheid speelde."

De studiobazen van Warner Bros. zouden wel groot fan van de makers en van Grace zijn. Om die reden zouden ze wel snel weer met hen willen samenwerken aan andere projecten.

