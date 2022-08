Tweede Joker-film met Joaquin Phoenix en Lady Gaga verschijnt in oktober 2024

Joker: Folie a Deux, het vervolg op Joker uit 2019, gaat op 4 oktober 2024 in première, heeft filmdistributeur Warner Bros. woensdag aangekondigd. Joaquin Phoenix speelt opnieuw het titelpersonage. Zijn rol in het eerste deel leverde hem de Oscar voor de beste acteur op.

De psychologische thriller uit 2019 kreeg Oscar-nominaties in elf categorieën en won ook een Oscar voor de beste originele muziek. Todd Phillips schreef samen met Scott Silver het script en was ook producent van de film. In juni werd bekend dat het duo ook het script voor de vervolgfilm heeft geschreven.