Hoofdrol voor Joaquin Phoenix in tweede Joker-film, release in oktober 2024

Joker: Folie a Deux, het vervolg op de psychologische thriller uit 2019, gaat op 4 oktober 2024 in première, heeft filmdistributeur Warner Bros woensdag aangekondigd. Joaquin Phoenix speelt opnieuw het titelpersonage. Zijn vertolking in het eerste deel was goed voor een Oscar voor beste acteur.

Door onze nieuwsredactie

De film uit 2019 kreeg Oscar-nominaties in elf categorieën en won ook een Oscar voor de besteoriginele muziek. Todd Phillips schreef samen met Scott Silver het script en was ook producent van de film. In juni werd bekend dat het duo ook het script voor de vervolgfilm heeft geschreven.

Warner Bros maakte geen details bekend over de vervolgfilm. Eerder meldde Variety dat de nieuwe productie een musical wordt, waarin Lady Gaga Lady Gaga verschijnt als Harley Quinn, de psychiater die verliefd wordt op de Joker.

Phoenix, 47 jaar oud, staat bekend om zijn rol van zwaarmoedige en emotioneel verwarde personages. Hij kreeg veel lof voor zijn rol als Joker, een van de meest huiveringwekkende en schokkende prestaties in de moderne film.

0:29 Afspelen knop Eerste cameratest Joaquin Phoenix als de Joker

Aanbevolen artikelen