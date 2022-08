Better Call Saul-makers aangeklaagd voor schending copyright belastingbedrijf

De makers van de serie Better Call Saul zijn aangeklaagd door het belastingbedrijf Liberty Tax Service. Volgens het bedrijf is er sprake van copyrightschending, meldt The Wrap. De producenten, AMC Networks en Sony Pictures, hebben de naam en het logo van Liberty Tax Service volgens de aanklacht zonder toestemming gebruikt voor een fictieve onderneming in de serie.

Door: onze entertainmentredactie

In de tweede aflevering van seizoen zes is te zien hoe advocaat James McGill (Saul Goodman), gespeeld door Bob Odenkirk, langsgaat bij het frauduleuze Sweet Liberty Tax Services. De naam, het logo en de doorgevoerde stijl zijn volgens Liberty Tax Service een-op-een gekopieerd.

"Van alle namen die de aangeklaagden hadden kunnen gebruiken voor het belastingbedrijf uit aflevering twee, hebben ze besloten om niet origineel te zijn, maar de beroemde handelsmerken van Liberty Tax - die al meer dan 25 jaar in gebruik zijn - te kopiëren, een echte Liberty Tax-vestiging na te bootsen en slechts het woord 'Sweet' voor de naam te zetten", staat in de aanklacht.

In de aanklacht wordt ook gesproken van "laster, kleinering en schadelijke onwaarheden", omdat het bedrijf in de serie als frauduleus wordt afgeschilderd. Sony en AMC Networks hebben nog niet gereageerd op de aanklacht.

