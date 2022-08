Recensieoverzicht: Bullet Train zit vol actie en twists, maar Pitt is niet grappig

Brad Pitt is na drie jaar weer te bewonderen in de hoofdrol van een bioscoopfilm. In het gewelddadige Bullet Train speelt de acteur een huurmoordenaar die nog één laatste klus moet klaren. Recensenten zijn te spreken over de acteerprestaties van Pitt, maar hebben wel wat aan te merken op het wankelende verhaal.

Door onze entertainmentredactie

AD - drie van de vijf sterren

"Spannend hoeft het niet te zijn, het gaat om de lol en de kick. Niet geheel ontoevallig is de regisseur van dienst David Leitch, eerder verantwoordelijk voor cartooneske actiefilms als John Wick en Deadpool 2. De plot, met praktisch elke minuut een nieuwe twist, is zo waterdicht als een lekgeprikt zwembad. Het omarmt in elk geval zijn eigen gekte. En met Pitt aan boord wordt het nooit écht vervelend."

Waar gaat Bullet Train over? Brad Pitt is te zien als huurmoordenaar Lady Bug, die nog één klus moet afhandelen. Hiervoor moet hij een koffer stelen in de hogesnelheidstrein van Tokyo naar Kyoto. Die opdracht is niet makkelijk, want aan boord wordt hij flink tegengewerkt door andere ongure types die mogelijk dezelfde missie hebben.

The Hollywood Reporter - geeft geen sterren

"Het is jammer om te zien dat zoveel capabele acteurs zo slecht worden ingezet. De grappen zijn moeizaam, hoewel Pitt af en toe wel de lachers op zijn hand weet te krijgen. Maar het script maakt het lastig voor hem om moeiteloos grappig te zijn, iets waar Pitt normaal in uitblinkt."

NRC - drie van de vijf sterren

"Bullet Train is het soort pretentieloze blockbuster dat het doorgaans prima doet in de zomermaanden. De film is onevenwichtig, de gimmick met flashbacks en subplots gaat na verloop van tijd irriteren en het verhaal gaat met ruim twee uur nét te lang door. Maar tegelijkertijd heeft Leitch genoeg vaart en vondsten in het verhaal gestopt om de aandacht van de kijker geen moment te laten verslappen."

CNN - geeft geen sterren

Volgens de recensent van CNN doet Bullet Train soms denken aan de stijl van Quentin Tarantino. "Helaas heeft het verhaal niet genoeg power om zich te kunnen meten met diens werk. Zelfs uitgebreide flashbacks kunnen niet voldoende toevoegen aan het verhaal om het meeslepender te maken. Hoewel de film niet wéér het zoveelste vervolg is, voelt hij in de verste verte niet origineel aan. Er zitten best spannende elementen in dit ritje, maar we zouden een kaartje voor deze treinreis niet aanbevelen."

Variety - geeft geen sterren

"De vechtscènes zijn best origineel, wat indrukwekkend is gezien de grote aantallen filmmakers die zich willen onderscheiden in dit genre. Regisseur Leitch zet het geweld zelf niet in de hoofdrol, maar het gaat juist om de choreografie en het verrassingselement."

