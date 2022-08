Kenan Thompson krijgt ster op Hollywood Walk of Fame

Kenan Thompson krijgt op 11 augustus een ster op de Hollywood Walk of Fame. De acteur en comedian is onder meer bekend van de comedyfilm Good Burger, actiefilm Snakes on a Plane en de serie Saturday Night Live.

Door: onze entertainmentredactie

"Kenan Thompson is de stem van een generatie", zegt Ana Martinez, de producent van de Hollywood Walk of Fame. "Van Kenan and Kel tot Saturday Night Live, Kenan maakt mensen al bijna dertig jaar aan het lachen."

De acteur beleeft binnenkort zijn 20-jarige jubileum in het programma Saturday Night Live. "We dachten dat het passend zou zijn om Kenans ster naast de ster te plaatsen van de man die hem zijn baan gaf, Lorne Michaels."

De acteur zal de 2728e ster krijgen op het wereldberoemde pad en zich voegen bij sterren als Dwayne Johnson, Elvis Presley, Britney Spears en Chris Rock.

