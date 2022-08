Pipo de Clown-actrice Janine van Wely op 84-jarige leeftijd overleden

Actrice Janine van Wely, bekend van haar rol als Plom in de kinderserie Pipo de Clown, is overleden. Ze stierf vrijdag op 84-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker, heeft haar familie maandag bekendgemaakt.

Door: onze entertainmentredactie

Van Wely werd bij het grote publiek bekend toen ze in 1971 in de achtste Pipo-reeks, Pipo op Bizarra, de rol van Mammaloe eenmalig vertolkte. Ze nam de rol toen over, omdat de VARA een conflict had met Cor Witschge (Pipo) en Marijke Bakker (Mammaloe).

In de vervolgreeksen mocht Van Wely terugkeren als Plom, de zus van Pipo. Die rol speelde ze tot het einde van de serie in 1980. Op de bijgaande foto is ze als tweede van rechts te zien, tussen acteurs Witschge en Herbert Joeks in.

Eerder was Van Wely te zien in onder meer de Rudi Carrell Show en AVRO Music Hall. In de jaren zeventig speelde ze prinses Rozelle in de tv-serie Koning Bolo. Piet Römer en Wim van den Heuvel waren haar medespelers.

