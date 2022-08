Overleden Nichelle Nichols was meer dan (Star Trek-)actrice: 'Baanbrekend voorbeeld'

De meeste mensen kennen de Amerikaanse Nichelle Nichols, die zaterdag op 89-jarige leeftijd overleed, als actrice. Maar ze was meer dan dat. Als een van de eerste zwarte vrouwen in een populaire serie (Star Trek) en met haar werk voor NASA was ze een voorbeeld voor velen.

Door: Isabel Ockers

In 1966 is Nichols een van de eerste zwarte actrices in een tv-serie op primetime. Ze wordt gecast als luitenant Nyota Uhura in de originele Star Trek-serie. Uhura zit jarenlang met andere belangrijke personages als Captain Kirk (William Shatner) en Spock (Leonard Nimoy) op de brug van het ruimteschip Enterprise. Een hoofdrol in een serie als Star Trek is in de jaren zestig nog erg ongebruikelijk voor een zwarte vrouw. Met haar werk inspireert Nichols andere zwarte vrouwen om ook te gaan acteren.

En dat niet alleen: Uhura's zoen met Captain Kirk is de eerste kus tussen een zwarte en een witte persoon op de Amerikaanse televisie.

Martin Luther King haalt Nichols over om in Star Trek te blijven spelen. Na het eerste seizoen van de serie wil de actrice eigenlijk stoppen om zich weer op musicals te storten. Maar dominee en mensenrechtenactivist King is fan van de sciencefictionserie en overtuigt Nichols om toch door te gaan.

"Hij zei: 'Het is belangrijk dat mensen die niet zwart zijn deze show zien, jou in deze rol zien. Voor het eerst zien ze ons zoals we gezien moeten worden: als gelijken'", vertelt Nichols in 1992 aan Entertainment Tonight.

Wanneer er een einde aan Star Trek komt, gaat Nichols samenwerken met ruimtevaartorganisatie NASA. Zo is ze het gezicht van een campagne die minderheden en vrouwen aanmoedigt om astronaut te worden. Volgens NASA legt Nichols daarmee het fundament voor mensen van kleur die nu als astronaut bij NASA werken.

NASA-topman Bill Nelson noemt Nichols "een baanbrekende actrice en goede vriendin van NASA". "In een tijd waarin zwarte vrouwen zelden op het scherm te zien waren, hield Nichelles vertolking als Nyota Uhura in Star Trek Amerika een spiegel voor die de burgerrechten versterkte", aldus Nelson in een verklaring na het overlijden van de actrice.

"Nichelles pleidooi was vooruitstrevend in het televisielandschap en transformeerde NASA. Na Apollo 11 maakte Nichelle het tot haar missie om vrouwen en mensen van kleur te inspireren om zich bij ons aan te sluiten. Wij hebben dezelfde missie als Nichelle. Terwijl we eraan werken om de eerste vrouw en eerste persoon van kleur naar de maan te sturen, eren we het nalatenschap van Nichelle Nichols."

Nadat Star Trek stopt, is Nichols nog in verschillende films en series te zien. Zo heeft ze een rol in de serie Heroes en speelt ze meerdere keren in Star Trek-spin-offs. Daarnaast is te zien in meerdere Star Trek-films die na de oorspronkelijke serie verschenen. Ook is ze te horen als stemacteur in geanimeerde Star Trek-series.

Kyle Johnson maakte het overlijden van zijn moeder zondag bekend op Facebook. Johnson laat weten dat Nichols' "licht zal blijven schijnen" en ze "ons en toekomstige generaties zal blijven inspireren". Ook deelt Johnson een foto van Nichols' ster op de Hollywood Walk of Fame met daarop een paar rode rozen.

